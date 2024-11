Quotidiano.net - A Milano treni cancellati, lunga coda al box informazioni

, viaggiatori in attesa con gli occhi puntati verso i cartelloni di arrivi e partenze e unadi oltre venti metri al box. Questa la situazione alle 13 alla stazione Centrale diper effetto dello sciopero di otto ore indetto dai sindacati dopo l'accoltellamento di un capotreno a Genova. Ogni tipo di convoglio - dai regionali all'alta velocità - è stato impattato dall'astensione. Diverse le cancellazioni annunciate dal cartellone. I ritardi hanno toccato picchi di 170 minuti. Al boxsituato davanti agli ingressi ai binari si è formata unadi persone in attesa di averesuin partenza. "Dovevo partire con un regionale per Torino che è stato cancellato - ha raccontato Gloria M. - Sono riuscita a cambiare attraverso la app".