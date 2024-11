Sport.quotidiano.net - Perugia, la missione di Zauli. "Devo far crescere questa squadra. Dobbiamo diventare tosti e credibili»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

migliorare tantissime cose, il mio obiettivo è quello di faril gruppo,unacon personalità, come merita e come ci chiedepiazza". La prima settimana di Lambertonon è stata facile. Due gare ravvicinate, fuori casa, con mezzi da prendere e lunghi viaggi per andare in Sardegna prima e in Veneto poi. Pochi allenamenti per conoscere lae per capirne qualità, caratteristiche e motivazioni. "È compito mio cercare di dare auma al gruppo – ripete ai microfoni di Umbria Tv dopo il deludente pareggio con il Legnago Salus – , a Sassari abbiamo disputato una buona gara, stavolta abbiamo visto quattro gol frutto di palle inattive e palle buttate in area casualmente.