Pagelle Lazio-Cagliari 2-1 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match dell’undicesima giornata di. All’Olimpico partita dura per i biancocelesti, eppure già dopo una manciata di secondi l’avevano sbloccata con Dia. C’è però sul finire del primo tempo il pareggio a opera di Luvumbo con la deviazione decisiva di Gila. Nel finale rigore concesso da Ayroldi e trasformato da Zaccagni appena entrato, poi l’arbitro pugliese diventa protagonista con due cartellini rossi in cinque secondi per doppia ammonizione a Mina e Adopo. Di seguito ecco ledell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-1(4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6 (36? st Marusic sv), Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 7; Guendouzi 6 (28? st Zaccagni 7), Rovella 7; Isaksen 6 (18? st Pedro 6), Dia 7 (36? st Dele-Bashiru sv), Noslin 5.