Metropolitanmagazine.it - Oggi l’ultimo tour de force per Harris e Trump

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Kamalatrascorrerà tutto il lunedì in Pennsylvania, i cui 19 voti elettorali offrono il premio più grande tra gli stati che dovrebbero determinare l’esito del Collegio elettorale. La vicepresidente e candidata democratica visiterà le aree della classe operaia, tra cui Allentown, e si concluderà con un comizio a tarda notte a Philadelphia che include Lady Gaga e Oprah Winfrey. Donald, invece, ha in programma quattro raduni in tre stati, a partire da Raleigh, North Carolina, per poi fermarsi due volte in Pennsylvania con eventi a Reading e Pittsburgh. Il candidato repubblicano ed ex presidente conclude la sua campagna come ha concluso le prime due, con un evento a tarda notte di lunedì a Grand Rapids, Michigan. Circa 77 milioni di americani hanno già votato in anticipo, mastanno spingendo per far arrivare molti milioni di sostenitori in più martedì.