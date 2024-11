Strumentipolitici.it - Nella Tunisia terra di accoglienza e dialogo, Ghriba è un faro di tolleranza in un Mediterraneo diviso

Mentre il mondo assiste con preoccupazione alla recrudescenza dell’antisemitismo, la Sinagoga di, situata sull’isola tunisina di Djerba, continua a brillare come undie convivenza pacifica. La presenza di comunità ebraiche, cristiane e musulmane ha caratterizzato l’identità tunisina per secoli e la Sinagoga di, gioiello ebraico nel cuore dell’isola meridionale di Djerba, rappresenta la testimonianza di questa convivenza. Gli ebrei tunisini hanno contribuito in modo significativo alla vita economica e culturale del paese, svolgendo un ruolo importante nel commercio, nell’artigianato e nelle professioni liberali. Nonostante periodi di tensioni e persecuzioni, laè riuscita a preservare un modello di convivenza interreligiosa unico nel suo genere, caratterizzato da un profondo rispetto reciproco e da una volontà die comprensione tra le diverse comunità.