Mistermovie.it - Mister Movie | Remake The Running Man, Prime Immagini e Dettagli con Glen Powell

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La prima immagine dinei panni di Ben Richards ha ufficialmente acceso l’entusiasmo per ildi TheMan, il film cult del 1987 basato sul romanzo di Stephen King. Il ruolo, interpretato originariamente da Arnold Schwarzenegger, è ora affidato a, recentemente protagonista nel film Twisters. Questa nuova versione promette di offrire una rilettura contemporanea della storia, mantenendo il fascino e la tensione dell’opera originale. Edgar Wright alla Regia e un Cast Stellare Dietro la macchina da presa troviamo Edgar Wright, il regista noto per lavori di culto come Scott Pilgrim vs. the World. La sua visione promette di dare un’impronta stilistica unica al, mantenendo l’energia e l’ironia che caratterizzano il suo approccio al cinema. Il cast, ricco di volti noti, include Josh Brolin, Lee Pace, Katy O’Brian, Emilia Jones e Michael Cera.