Mister Movie | Pedro Pascal afferma che Il Gladiatore 2 è qualcosa di unico

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., tra i protagonisti di IlII, ha recentemente condiviso l’entusiasmo per la sua partecipazione a questa ambiziosa pellicola storica, definendola “un’esperienza diversa da qualsiasi cosa avessi mai sperimentato”. Il 49enne attore cileno interpreta il generale romano Marco Acacio, e ha raccontato le sue impressioni più vivide della scena iniziale girata con Paul Mescal, che interpreta Lucio Vero, il protagonista del film. Durante un’intervista a Heart FM,ha elogiato la straordinaria sequenza, sottolineando l’energia del collega Mescal che, a suo dire, ha “illuminato” l’intera scena.racconta il set di Ilha descritto il primo giorno di riprese come “incredibile”, parlando delle prime scene ambientate in Marocco su un set maestoso, completo di navi, palle di fuoco e fortificazioni.