"Lidia" il video del brano di Pier Luigi Pasino e Matilda De Angelis

Leggi tutto su Ildenaro.it

Milano, 4 nov. (askanews) – È online ilclip di “” (distribuito da Totally Imported), il nuovo singolo diDe, attori e cantanti, protagonisti della serie Netflix “La legge diPoët” – prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, diretta da Matteo Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa. Ilclip, disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=v1QVnZeymRw, è stato girato e prodotto da Groenlandia e include cut della serie, outtakes e immagini originali girate al Pom Pom Studio di Roma. «Avevamo due parole, quattro accordi e un posacenere. Non avevamo grandi piani, se non la volontà di non averne. Non sapevamo bene come e che cosa ne sarebbe venuto fuori, né in fondo ci interessava; volevamo solo scrivere una canzone.” “” è unoriginale scritto dacon la collaborazione diDee Francesco Bacci (Lowtopic) e ha trovato l’entusiasmo della produzione della serie ed è presente nella quarta puntata della seconda stagione, disponibile dal 30 ottobre solo su Netflix.