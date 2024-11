Inter col brivido ma contava vincere prima di Arsenal e Napoli | qualcosa ancora non quadra e Inzaghi lo sa

Leggi tutto su Sportface.it

Tre punti e il secondo posto, il -1 daldello scontro diretto in casa, e una sfida fondamentale sempre in casa – in un particolare terzetto di partitene nel giro di otto giorni – in champions contro l’. Sulla carta, è una grande serata per l’, in realtànone Simonelo sa. Alla fine, da grande s, arriva la vittoria contro un Venezia coraggioso e a tratti commovente, schiacciato per larghi tratti ma in grado con orgoglio di proporsi con continuità e di collezionare palle gol clamorose come poche squadre hanno fatto al Meazza contro i campioni d’Italia in carica. E alla fine, era arrivato persino il clamoroso pareggio, e non sarebbe stato affatto immeritato, ma il Var con solerzia non ha perdonato il tocco di braccio di Sverko. Un classico finale da Pazza, al termine di una partita un po’ svagata.