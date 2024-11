Puntomagazine.it - Guardia di Finanza, Napoli: Maxi Sequestro in occasione di Halloween

– Oltre 478.000 prodotti contraffatti e/o non sicuri, 30 segnalati alle autorità competenti Il Comando Provinciale delladidi, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l’area metropolitana, ha sottoposto aoltre 478.000 prodotti tra “contraffatti” e/o “non sicuri”, riferibili alla festa di. 30 i responsabili individuati – di cui 4 denunciati all’Autorità Giudiziaria a vario titolo, per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione e 26 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa – titolari di omonime ditte individuali esercenti l’attività di commercio al dettaglio di giocattoli, bigiotteria e articoli per la casa. In particolare, i militari del Gruppo di Frattamaggiore hanno sottoposto ain Casoria e Caivano, in distinti interventi, oltre 350.