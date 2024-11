Follia a Latina, a torso nudo urla e brandisce un coltello per strada

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 4 novembre 2024 – Serrate le attività di controllo della Polizia di Stato di, intensificate le attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone più degradate del capoluogo pontino, come il Quartiere Nicolosi ed Autolinee. In particolare, le volanti sono intervenute nella zona del Quartiere Nicolosi per la segnalazione di un uomo acheva impugnando un. Una volta sul posto l’equipaggio ha intercettato la persona segnalata, un cittadino di origini algerine, che si stava auto-lesionando ed impugnava con entrambe le mani due colli di bottiglia rotti. Nonostante l’intimazione degli agenti di gettare a terra le due bottiglie, l’uomo non ha ottemperato ed ha continuato ad avvicinarsi agli operatori proferendo parole sconnesse in lingua italiana e araba. A questo punto, l’operatore taser ha estratto l’arma ad impulsi elettrici e il soggetto ha immediatamente gettato a terra le bottiglie.