Essilux chiude forte in Borsa (+3%) su ipotesi ingresso Meta

Forti acquisti insu EssilorLuxottica dopo le rinnovatedi un prossimonel capitale da parte di, la holding di Mark Zuckerberg che controlla Facebook e Whatsapp: il titolo a Parigi, dopo una giornata di ingenti scambi, ha chiuso in rialzo del 3% a 223,6 euro e un più alto livello in corso di giornata a quota 226,9. Il gigante delle lenti e delle montature per occhiali ha così ritoccato nuovamente il suo massimo storico e si trova sopra la soglia psicologica dei 100 miliardi di euro di capitalizzazione, esattamente a quota 102,7. Da tempo a, che a metà settembre ha rinnovato con EssilorLuxottica l'accordo di collaborazione per ulteriori 10 anni, viene attribuito e non smentito l'interesse per rilevare una quota fino al 5% del gruppo italo-francese. L'operazione, ricostruita nuovamente dal sito dell'emittente francese Bfm Business e ripresa da Bloomberg, dovrebbe avvenire sul mercato e non attraverso aumenti di capitale riservati o altre decisioni da parte di