Da Elon Musk a Taylor Swift, le star che sostengono Trump e Harris alle elezioni negli Usa

Come spesso accade, anche durante la campagna elettorale per lepresidenziali degli Usa del 2024 diversi personaggi famosi hanno espresso la loro preferenza per uno dei due candidati più popolari, Kamalae Donald. Diversi tipi di celebrità hanno però dato il loro supporto in diversi modi, da semplici indicazioni di voto a post sui social, fino al diretto supporto economico. Di recente però in questo mondo è avvenuta una piccola rivoluzione. Moltissimi musicisti di Porto Rico, tra cui anche uno dei più ascoltati al mondo, Bad Bunny, si sono esposti in favore di Kamaladopo aver evitato qualsiasi endorsement o addirittura dopo essere apparsi a comizi di. La causa è stata la battuta di un comico.