Cambio gomme invernali 2024 quando farlo | scadenza e sanzioni

Con l’arrivo dell’inverno, le strade diventano sempre più insidiose a causa del freddo, dell'acqua, del gelo e della neve. Per garantire una guida sicura, diventa essenziale equipaggiare il proprio veicolo con gli pneumatici. Dal 15 novembreal 15 aprile 2025 sarà obbligatorio montare lesu gran parte delle strade italiane, salvo specifiche ordinanze locali. In Val d’Aosta, ad esempio, l’obbligo è già in vigore dal 15 ottobre. Queste disposizioni si rifanno alla Direttiva del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16 gennaio 2013 e possono variare in base alla zona geografica e al tratto stradale. Prima di mettersi in viaggio, è quindi importante verificare le norme locali per evitare. Ecco quali sono gli obblighi di legge,fare ildellee tutto quello che c'è da sapere.