Brera, appello a Giuli: "Trovi una soluzione per Palazzo Citterio"

"Tanti milanesi si sono mostrati interessati alla vertenza in atto apere non abbiamo registrato nessuna ostilità. Anzi, qualcuno non sapeva nemmeno dove fosse. Perfino i turisti stranieri hanno chiesto spiegazioni. Abbiamo infatti stampato e distribuito i volantini in inglese". Bilancio positivo, spiega Antonella Galeone, delegata Uilpa della Pinacoteca, del presidio con volantinaggio di ieri, nella prima, affollatissima, domenica del mese con ingresso gratuito ai musei. Prosegue, quindi, lo stato di agitazione del personale della Pinacoteca e della biblioteca Braidense.