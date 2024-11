Lanazione.it - Bel rientro di Stefano Avandero con la Squadra Corse nel Rally dei Nuraghi e Vermentino

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa, 4 novembre 2024 – Dopo oltre un anno di assenza dalle scenestiche è rientrato a solcare le strade biancheche, con il fido Giuseppe Tricoli alle note, ha utilizzato la Citroen C32 della Sportec Engineering nel penultimo appuntamento del Campionato ItalianoTerra 2024, ildei. La gara era finalizzata a togliere la ruggine al pilota biellese portacolori dellaCittà di Pisa che è riuscito nell’intento di riprendere il giusto ritmo senza commettere errori in un percorso insidioso oltre che veloce come quello sardo, dopo che aveva preso conoscenza con la Citroen lo scorso anno.e Tricoli hanno così mantenuto un ritmo costante nelle due giornate di gara che ha visto il borgo gallurese di Barchidda essere l’epicentro della manifestazione confrontandosi con i migliori specialisti italiani e non delle strade bianche.