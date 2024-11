Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan si commuove e “rompe” il personaggio in un momento emozionante post-show a Crown Jewel

Livha fatto la storia asconfiggendo Nia Jax e diventando la prima WWE Women’sChampion. Dopo la sua vittoria, aè stato assegnato un Championship Ring, segnando il suoo nella storia della WWE e consolidando il suo percorso come pioniera del wrestling femminile. What a night in Riyadh. Huge congrats to your first-everChampions, Undisputed WWE Champion @CodyRhodes and Women’s World Champion @YaOnlyLivvOnce. #WWE#RiyadhSeason pic.twitter.com/d8ltTmf62m— Triple H (@TripleH) November 2, 2024 Durante il “”,ha parlato di cosa significasse per lei questa vittoria, descrivendola come il culmine dei suoi sogni e del suo duro lavoro: “Incredibile,” ha iniziato