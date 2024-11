WTA Finals 2024 | Swiatek batte Krejcikova in rimonta

Leggi tutto su Sportface.it

Igasi salva all’esordio nelle WTAdi Riyad, in Arabia Saudita. La numero 2 del tabelloneinla ceca Barbora Krejicikova al terzo set. 4-6 7-5 6-2 il punteggio a favore della polacca, che è riuscita a piegare la resistenza della numero 13 del mondo dopo due ore e 35 minuti di gioco.vendica la ultime due partita contro Krejicikova da cui era uscita sconfitta (Dubai 2023 e Ostrava 2022). La polacca, dopo aver perso la testa del ranking in favore di Sabalenka, ha dimostrato di essere ancora decisamente incerta sul cemento. Al momento sale in testa al gruppo orange, ma le prossime due partite con Gauff e Pegula saranno ancora più impegnative. RISULTATI AGGIORNATI WTAinSportFace.