TRUMPiani d' Italia | perché il bis alla Casa Bianca di Donald conviene a tutti

Allora se vince Trump succede il finimondo, come dicono le sinistre di mezzo mondo? E ancora, quale risultato è più utile all'e, intanto, che ci siamo, anche all'Europa? Cominciamo col dire che la vittoria di Trump non può in alcun modo essere associata a parole come «colpo di Stato» o «fine della democrazia». Trump ha già fatto il Presidente per quattro anni ed ha tutte le caratteristiche per un secondo mandato anche migliore del primo, ad esempio evitando errori grossolani come quello del 6 gennaio 2020, la tragica giornata di Capitol Hill. Si metta dunque il cuore in pace le anime belle delle sinistre unite planetarie (SUP): Trump può essere un buon Presidente. Se poi guardiamo al nostro interesse direi che c'è più di un motivo per guardare con favore ad un ritornodi “The”.