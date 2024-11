Ilnapolista.it - Se non conoscessi Lukaku, direi “che bidone ha preso il Napoli?”

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Se non“chehail?” Cesare – Caro Guido brutta sconfitta delche come l’anno scorso perde 3-0 al Maradona contro l’Atalanta celebrando l’ennesima nuova maglia color nero peste. Volendo riassumere in poche parole la partita: primo tempo con lezione di calcio di Gasperini a Conte con “giochisti vs risultatisti” 3-0 (eh si perché l’Atalanta gioca un gran calcio); nel secondo tempo l’Atalanta controlla il risultato contro unsterile e senza gioco. Guido – Non è questione di giochisti e risultatisti. Questi ultimi quando si perde hanno sempre torto. Ilpiuttosto oggi ha giocato in 9. Senza il centravanti e senza il portiere. Non c’è manovra d’attacco con il belga in queste condizioni. Con Gilmour in particolare che non ci ha capito nulla e fatto rimpiangere molto Lobotka.