Sassuolo-Mantova oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match del Mapei Stadium valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La squadra neroverde di Fabio Grosso, dopo un inziale periodo di assestamento, ha inanellato unadi risultati utili che l’hanno proiettata al vertice della classifica e ha intenzione di provare a mantenere questo ritmo fino a fine stagione., come seguire il match I biancorossi allenati da Davide Possanzini, invece, continuano ad andare avanti tra alti e bassi e adesso spera di riuscire a fare il colpaccio in trasferta contro una delle formazioni più forti del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 novembre alle ore 17:15; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.