Sardegna perde controllo della moto | si schianta e muore

Ha perso ilsuamentre percorreva una strada poco illuminatanota località turistica di San Teodoro, nel nord, è finito fuori strada e si èto contro un albero: è morto così Mauro Falconi, imprenditore 47enne di Fonni, paese del nuorese provato appena due giorni fa dalla scomparsa di quattro giovanissimi precipitati con l’auto in una scarpata. L’uomo, cugino di Daniela Falconi sindacocittadina nuorese ancora in lutto per la scomparsa dei quattro ragazzi, è morto pochi minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Sul posto carabinieri e 118. Falconi insieme al padre gestiva l’Hotel Bonsai a San Teodoro.