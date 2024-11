Anteprima24.it - Polizia di Stato, Salerno diventa cartolina social per un giorno

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLadisceglieed il profilo della sua Stazione Marittima arricchito dalla presenza di una nave da crociera per  postare una foto dalla suo account Facebook. La costiera amalfitana eno così laper augurare un buon pomeriggio. Ed è il testo del post a spiegare le motivazioni della scelta delladi. Come di legge nel testo “ le linee tese del profilo della nostra Lamborghini Urus si sposano bene con quelle disegnate da Zaha Hadid per il Terminal crociere del porto di. In attesa del tramonto vi auguriamo un buon pomeriggio dalla CostieraAmalfitana”.