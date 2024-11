Lanazione.it - Polenta, castagne e Celti. Una domenica di eventi

tra sapori d’autunno,, rievocazioni e musica. Ultimo giorno a Monte San Savino con "La città di Halloween". Il programma dell’Arezzoc Festival propone "Samhain - Capodannoco" l’evento organizzato in sinergia col Comune di Monte San Savino che permetterà di riscoprire le vere origini della festa di Halloween come momento di passaggio dall’estate all’inverno, con miti e leggende che riecheggeranno tra le antiche mura del borgo della Valdichiana. Il tutto, a ingresso gratuito. Dalle 16 musica itinerante, balli e percussioni dei gruppi Lugus e Musicus Diabolus che coinvolgeranno i visitatori con i loro ritmici e tribali, poi prenderanno il via le rievocazioni storiche a cura di Cerchio delle Antiche Vie, Lagòi e Accademia Crown.