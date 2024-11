Calciomercato.it - Pogba verso il ritorno in campo: deciso il futuro del centrocampista

Possibili novità in arrivo per Paule la Juventus dopo la riduzione della squalifica per doping Paulsi prepara a tornare indopo aver ottenuto una corposa riduzione della maxi-squalifica per doping.ildi Paul(LaPresse) – Calciomercato.itÈ recente la notizia della riduzione della squalifica comminata a Paulper doping. A inizio ottobre, infatti, ilfrancese Importanti e clamorose novità per Paul: ilfrancese, ancora sotto contratto, si è visto ridurre la squalifica per doping da quattro anni ad appena diciotto mesi. L’ex Manchester United potrà riprendere ad allenarsi con la Juventus da gennaio e iniziare a giocare le partite da marzo 2025. Uno scenario inatteso e che – inevitabilmente – potrebbe cambiare ildi Paule del suo rapporto con la Juventus.