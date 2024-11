Padrino II compie 50 annitorna in sala

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

11.00 A cinquant'anni dall'uscita torna in, come evento speciale per tre soli giorni il 4-5-6 novembre, "IlParte II", nella versione restaurata. Il film di Francis Ford Coppola vinse 6 Oscar, tra cui miglior film,primo caso dell'ambito premio per un sequel. Basato come l'originale sull'omonimo romanzo di Mario Puzo, narra la storia della famiglia Corleone, del padre Vito e del figlio Michael,magistralmente interpretati da Robert De Niro e Al Pacino. NelI, Vito Corleone era interpretato da Marlon Brando.