Liberoquotidiano.it - Mo: media, 'Idf intensifica attacchi in tutta Gaza, decine di morti a Jabalia'

, 3 nov. (Adnkronos/Dpa) - Testimoni nella regione settentrionale di, a, hanno descritto la situazione di oggi come catastrofica. Le forze di difesa israeliane avrebbero portato rinforzi da altre parti della fascia costiera per sostenere un'operazione in corso nell'area. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, dopo che ieri nella stessa cittÃdi persone sarebbero state uccise. Fonti mediche hanno riferito di almeno altre quattro vittime a causa di un attacco aereo israeliano avvenuto oggi. I combattimenti in corso nell'area sono particolarmente intensi.