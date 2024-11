Lettera43.it - Luckin Coffee punta agli Usa, la strana band Varihnaz e il boom degli smartphone in Cina: le news dall’Oriente

Probabilmente non ne avrete mai sentito parlare. Si chiamaed è la più grande catena cinese di caffè. Per dare un’idea delle sue dimensioni: il gruppo, fondato nel 2017 dimprenditori Jenny Qian Zhiya e da Charles Zhengyao Lu, controlla inoltre 20 mila punti vendita. All’estero è presente soltanto a Singapore, con 38 negozi, ma la società, dopo aver preso il controllo del mercato interno del caffè, è ora pronta a espandersi oltre la Mura. Un punto vendita dia Shanghai (Getty).Nel mirino del Cervo – questo il suo logo, bianco, su sfondo blu – c’è Starbucks, o meglio, ci sono gli Stati Uniti., forte dei numeri raccolti in patria, starebbe pianificando l’assalto al fortino statunitense.