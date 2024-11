Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 1-2, Superlega Volley in DIRETTA: 16-12. Gli umbri vogliono la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-13 E’ lungo il servizio di Bottolo. 17-13 Invasione di Ishikawa. 17-12 Primo tempo ben confezionato dal duo Giannetti-Loser. 16-12 Monster block di Gargiulo.accorcia sul -4. Timeout. 16-11 Fuori misura l’attacco di Ben Tara. 16-10 Ottimo il contrattacco di Bottolo. 16-9 Diagonale stretta vincente di Lagumdzija. 16-8 Bottolo non trova il tocco del muro. +8. 15-8 In rete il servizio di Chinenyeze. 14-8 Il nastro trascina out la battuta di Russo. 14-7 Attacco regale di Ishikawa. 13-7 Il servizio di Nikolov si infrange in rete. 12-7 Contrattacco a segno per Bottolo. 12-6 Non passa la battuta di Ishikawa. 12-5 Primo tempo vincente di Russo. 11-5 In rete stavolta il servizio del tunisino. 11-4 ACE Ben Tara! 10-4 Pipe debordante di Plotnytskyi. 9-4 Torna a siglare un punto Lagumdzija.