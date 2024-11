Quotidiano.net - Leo Ortolani: "Rat-Man è tornato. E diventerà un hobbit"

"In questi sette anni Rat-Man è cambiato? Sarà un po’ invecchiato, come il suo autore, ma il piccoletto è sempre lì, in fondo Rat-Man siamo noi". Leo, creatore del simpaticissimo personaggio comico, goffo e improbabile super eroe che torna dopo sette anni con Trentennial Park, presentato a Lucca Comics & Games in occasione dei trent’anni di Panini Comics. In questa nuova avventura i lettori scopriranno che Rat-Man si è ritirato a vivere in montagna con le sue capre: i fumetti, i lettori e gli autori non esistono più e sono lontani i tempi della serie che lo vedeva protagonista O almeno così lui crede., come mai questa pausa di sette anni? "In realtà in questi anni Rat-Man non è sparito del tutto, èin altre vesti come nei tre volumi fatti con l’Agenzia spaziale e poi nelle miniserie.