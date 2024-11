Inter-news.it - Lautaro Martinez e quel paradossale 249: chance Inter-Venezia – CdS

sta piano piano ritrovando la sua forma ideale, dopo un avvio di stagione molto claudicante. Ma il gol in campionato a San Siro sta diventando una chimera.è un’occasione da non lasciarsi scappare. TANTI GIORNI – Sono passati 249 giorni dall’ultimo gol in campionato dicon la maglia dell’a San Siro. Una marea. L’ultimo sigillo in Serie A davanti al proprio pubblico è datato addirittura 28 febbraio, recupero di-Atalanta 4-0. Da lì in avanti, un lungo digiuno che dura fino ad oggi. In verità di mezzo c’è stato il gol in Champions League nel 4-0 alla Stella Rossa. Ma appunto la Stella Rossa, dunque in Champions League. In campionato il digiuno non si è ancora fermato esarà un’occasione da non lasciarsi scappare per il Toro, settimo nella classifica del Pallone d’Oro.