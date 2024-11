Gaeta.it - La tomba T1: Un passo verso la scoperta del luogo di sepoltura di Re Davide a Gerusalemme

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter La recentedi una struttura nota comeT1 all’interno della Città dipotrebbe rivelarsi fondamentale per la comprensione della storia antica di. Questa area, nota per il suo ricco patrimonio archeologico, ha suscitato l’interesse degli studiosi che cercano di identificare luoghi biblici e figure storiche, tra cui Restesso. Le ricerche hanno messo in evidenza collegamenti con la necropoli della dinastia davidica, trasformando l’attenzionequesta località storica. La città di: Un centro di storia e cultura La Città di, situata a sud della città moderna di, si estende su circa 12 acri ed è considerata il cuore dell’antica. Questo sito affascinante è il palcoscenico di eventi significativi, non solo per la storia ebraica, ma anche per l’immenso valore archeologico.