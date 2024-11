Nerdpool.it - Henry Cavill dovrà aspettare ancora per diventare Highlander

Il reboot di, con protagonista, vedrà un rinvio dell’inizio delle riprese. Secondo Redanian Intelligence, l’inizio della produzione è stato posticipato da gennaio 2025 a maggio 2025. Questo ritardo sembra essere legato al nuovo impegno diin Voltron, le cui riprese inizieranno a dicembre e si concluderanno ad aprile 2025. Nonostante questo aggiornamento, i lavori di pre-produzione perproseguono regolarmente sin da settembre, con il team di produzione impegnato nella ricerca di location in tutto il mondo. Secondo Redanian Intelligence, luoghi come Scozia, Italia e Hong Kong sono già stati selezionati per le riprese.e il regista Chad Stahelski sono stati legati al progetto diper diversi anni, ma la conferma ufficiale è arrivata solo nel 2023.