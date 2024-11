Anteprima24.it - Feldi Eboli, arriva il blitz sul campo dei campioni d’Italia

Tempo di lettura: 3 minutiIntensità, qualità e rispetto. Una grande gara di futsal quella andata in scena al PalaVolcan di Acireale, dove lariesce ad avere la meglio suidella Meta Catania con il risultato di 0-1 in una gara decisa da una grande ripartenza collettiva della formazione di mister Luciano Antonelli. Con questa vittoria, valida per la terza giornata di Serie A, le volpitane fanno tre su tre e sono a punteggio pieno in vetta al campionato, con L84, Genzano e Roma, dopo aver già battutto ia domicilio e i viceal Palasele.