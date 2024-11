Ilrestodelcarlino.it - Era evaso diverse volte, dal Fermano alla Bolivia: trovato morto il ’fantasma’

Fermo, 3 novembre 2024 – Per molti anni ha avuto il suo quartier generale nel, muovendosi anche a cavallo delle province di Ascoli e Macerata ed era riuscito a evadere ben duedalle carceri di Pisa e Teramo, entrambe lecon metodi da film, tra lenzuola annodate e droni. Per le sue evasioni viene soprannominato “il fantasma”. La sua vita al massimo, però, si è fermata indove è stato riin circostanze misteriose. E’ finita male la storia di Roland Dedja, 40 anni,esanime in un appartamento affittato con un amico a Santa Cruz. Secondo le autoritàne, “il fantasma” sarebbe entrato nel Paese nel novembre 2023, avrebbe affittato una casa con un amico dsl posto, a sua volta accusato di frode. Il coinquilino è scomparso e sul decesso di Dedja è calato il giallo.