Dove vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 4 novembre, Jasmineaffronterà il secondo incontro del Round Robin delle WTAdi Riad. Sul veloce indoor saudita la toscana (n.4 del ranking) affronterà la bielorussa Aryna(n.1 del ranking) e il confronto si presenta molto complicato., vittoriosa nei due Slam disputati sul cemento quest’anno, appare come un ostacolo invalicabile. Ci proverà Jasmine a mettere fuori palla la potentissima bielorussa, che di base su una superficie rapida come quella di questeparte molto avvantaggiata. L’azzurra, però, ha mostrato ottime cose nel primo match di questo Master di fine anno. La vittoria contro la kazaka Elena Rybakina non era affatto scontata e l’allieva di Renzo Furlan ha messo in mostra un’ottima condizione.