Trucchi consigli e idee styling per creare nuovi e strepitosi look con ciò che si ha già nell’armadio

(Amica.it - sabato 2 novembre 2024) Quando si dice che il layering è un modo furbo e ricco di vantaggi per ottimizzare il guardaroba, non esiste affermazione più vera. Stratificare in maniera fantasiosa e soprattutto inaspettata i capi che già si hannopuò infatti dare vita a un numero infinito di combinazioni. Che faranno apparire di volta in volta ogni capo come nuovo. E questo significa non poter mai dire che non si ha nulla da mettere. Questo gioco di stratificazione innovativa è stato decretato anche da Pinterest come uno dei trend caratterizzanti dell’autunno 2024. Le ricerche sulla piattaforma dell’espressione “outfit con gonna sopra i jeans” hanno avuto un incremento del +695%, mentre quelle di “abito sopra gonna” del +295%.