Torna a volare la cicogna nera ferita da un'arma da fuoco

AGI - A quanti di noi è capitato da piccoli di sentirsi rispondere dai nonni "li porta la" alla domanda su come nascono i bambini? Una leggenda nata non a caso: quando ancora non esistevano altre fonti di riscaldamento, al momento della nascita di un bambino spesso si continuava a tenere acceso il camino anche in primavera per mantenere il calore in casa. Così le cicogne, attratte dal caldo, tendevano a costruire il nido sulla sommità dei comignoli. In questa parte della storia, pero', vera e non legata a una leggenda, unaha trovato molto di più del calore di un camino: il calore umano che ha permesso proprio a lei, simbolo di nascita, di rinascere. Nel gennaio scorso era stato trovato nella provincia di Caserta, gravemente ferito dada, un bellissimo esemplare di(Ciconia nigra), specie migratrice a rischio di estinzione.