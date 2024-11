Sanremo, parte il toto nomi Big. Voci su Annalisa co-conduttrice

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Manca un mese all’annuncio dei Big in gara ae immancabilmente insieme al countdownil. Ieri Carlo Conti ha ufficializzato la data del 2 dicembre e confermato quella che è ormai una consuetudine: l’annuncio al Tg1. Ma non si è sentito di assicurare che i Big rimarranno 24, come previsto al momento dal regolamento del festival, visto che negli ultimi anni quasi sempre si è assistito a un aumento ‘last minute’ degli artisti di fronte alla mole delle candidature Intanto, da settimane si rincorronopiù o meno attendibili tra ipotetici colpacci, prime volte e grandi ritorni, conin grado di catalizzare l’attenzione di tutti i pubblici del festival. Così circolano idi Madame, Elodie, Olly, Gazzelle, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, ComaCose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Anna Pepe, Benji & Fede, Tommaso Paradiso.