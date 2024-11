Ilfattoquotidiano.it - Salta il matrimonio d’urgenza e lo sposo in fin di vita muore prima delle nozze: 250 mila euro di risarcimento dal Comune di Milano

Una storia di amore, perdita e burocrazia che si trasforma in una battaglia legale. Ildino è stato condannato a risarcire quasi 250a una donna che, a causa della mancata celebrazione del suo, non ha potuto sposare il compagnodella sua morte. Tutto ha inizio nel febbraio 2021, in piena pandemia. Un uomo, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Fatebenefratelli, chiede aldino di poter sposare la sua compagna con la proceduraprevista dall’articolo 101 del Codice Civile. La richiesta, inviata via email il 27 febbraio, è accompagnata da un certificato medico che attesta l’imminente pericolo die dalle carte d’identità della coppia. Il 1° marzo, Palazzo Marino risponde fornendo le indicazioni per la celebrazione del, mettendo in copia conoscenza anche i funzionari competenti.