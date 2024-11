Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Crown Jewel 2024

Leggi tutto su Zonawrestling.net

La WWE fa tappa in Arabia Saudita per un evento storico che segnerà l’assegnazione dei primiChampionship. Il grande PLE è fissato per sabato 2 novembrealla Kingdom Arena di Riyadh, con inizio alle ore 18:00 italiane. Il main event maschile vedrà confrontarsi due dei più importanti campioni della federazione: l’Undisputed WWE Universal Champion Cody Rhodes sfiderà il World Heavyweight Champion Gunther per decretare il primoChampion maschile della storia. Nel settore femminile, un altro match storico vedrà la WWE Women’s Champion Nia Jax affrontare la Women’s World Champion Liv Morgan per ilChampionship femminile.