Lapresse.it - MotoGp, Bagnaia si allontana dal mondiale: Martin campione del mondo se…

Leggi tutto su Lapresse.it

Primo match pointper Jorge. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, vincitore della Sprint Race del Gp della Malesia, in virtù anche della caduta di Pecco, ha portato il suo vantaggio sul torinese a 29 punti e può domani laurearsideldellacon un weekend di anticipo. Per alzare il suo primo titolo nella casse regina dovrà conquistare più di 8 punti sul rivale.delse: tutte le combinazioni Queste le combinazioni in vista della gara di domenica a Sepang:vince earriva 3° al traguardo;2° earriva 5° al traguardo;3° earriva 9° al traguardo;4° earriva 12° al traguardo;5° earriva 14° al traguardo;6° earriva 15° al traguardo;7° etermina la gara fuori dalla zona punti.