Ilrestodelcarlino.it - La Vigor fa i conti con gli infortunati

Sarà un’altra settimana di fuoco per la. Dopo la trasferta di Termoli, i ragazzi di Clementi (foto) saranno impegnati nell’affascinante sfida di Coppa contro la Samb, in programma mercoledì prossimo al Riviera delle Palme. Una partita che non ha bisogno di troppe presentazioni: suggestiva e altrettanto ricca di insidie. Seguirà il ritorno al "Bianchelli" contro la Recanatese. Un periodo di fuoco, ma è opportuno concentrarsi su una partita alla volta. Per il momento Clementi non deve fare icon ulteriori defezioni: gli indisponibili rimangono Alonzi, Tomba e Mori, ma solo dopo la rifinitura di questa mattina si saprà qualcosa in più. Il tecnico si aspetta un atteggiamento propositivo, proprio come quello mostrato domenica scorsa nel derby contro la Civitanovese e qualche passo in avanti sul piano del gioco.