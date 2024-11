Dilei.it - Kate Middleton, la toccante lettera a Manisha, la star di Bollywood malata di cancro

Leggi tutto su Dilei.it

(Dilei.it - sabato 2 novembre 2024) Sono stati in molti, volti noti e semplici cittadini, a inviare il proprio affetto e vicinanza adopo la notizia della sua malattia. La principessa non ha certo avuto modo di rispondere a tutti, seppur tutti ha ringraziato più volte nei messaggi diffusi sui social negli ultimi mesi. Qualcuno che ha ricevuto unada, però, c’è: si tratta diKoirala, attrice nepalese edi, che in passato ha combattuto contro un tumore alle ovaie. LadiQuando, lo scorso marzo,ha rivelato di avere un tumore, l’attriceKoirala, che aveva vissuto la stessa malattia, ha inviato unaalla principessa, senza tuttavia attendersi una risposta. E, invece, ha rivelato l’attrice dialla stampa indiana, una risposta è arrivata e portava la firma di