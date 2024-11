Ilgiorno.it - Incidente in Val Masino, 20enne cade in una zona impervia: è gravissimo

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Val(Sondrio) – Si sono rivelate ben più serie di quanto fossero apparse in un primo momento le condizioni del giovane di soli vent’anni che ieri poco prima delle 13.30 è stato protagonista di una brutta caduta in un punto particolarmente impervio della Val di Mello, nelladel rifugio Luna Nascente. Ancora non si conosce con sicurezza la dinamica del brutto: sul posto sono intervenute un’autoambulanza, i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione di Vale l’elisoccorso di Areu proveniente da Como. Come detto inizialmente i traumi riportati dal ragazzo sono stati stimati dai soccorritori da “codice giallo”, dunque seri, ma non tali da mettere in pericolo la vita del ventenne rovinato al suolo.