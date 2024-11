Inter-news.it - Il Lipsia perde in rimonta a Dortmund: ci sarà l’Inter a fine mese! Lipsia si è fatto rimontare dal Borussia Dortmund per 2-1. La squadra tedesca sarà avversaria dell’Inter a fine mese a San Siro. KO PRIMA DELLA CHAMPIONS – A Dortmund è big match di Bundesliga tra il Borussia di Nuri Sahin e il Lipsia di Marko Rose. Quest’ultimi, euro-avversari dell’Inter in Champions League, non hanno ancora perso nessuna partita in campionato, mentre i padroni di casa sono addirittura reduci da tre sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League. La partita si sblocca praticamente al 27? con Benjamin Sesko, che trova il tap-in giusto per portare i suoi in vantaggio. L’attaccante sloveno non si ferma e trova l’ennesimo sigillo di questa stagione. Ma la reazione del Borussia Dortmund è da grande squadra, tant’è che dopo tre minuti Beier trova subito il pareggio ridando fiato al muro giallo. Leggi tutto su Inter-news.it Ilsi è fattore dal Borussiaper 2-1. La squadra tedescaavversaria dela San Siro. KO PRIMA DELLA CHAMPIONS – Aè big match di Bundesliga tra il Borussia di Nuri Sahin e ildi Marko Rose. Quest’ultimi, euro-avversari delin Champions League, non hanno ancora perso nessuna partita in campionato, mentre i padroni di casa sono addirittura reduci da tre sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League. La partita si sblocca praticamente al 27? con Benjamin Sesko, che trova il tap-in giusto per portare i suoi in vantaggio. L’attaccante sloveno non si ferma e trova l’ennesimo sigillo di questa stagione. Ma la reazione del Borussiaè da grande squadra, tant’è che dopo tre minuti Beier trova subito il pareggio ridando fiato al muro giallo.

Infortunio Xavi Simons, il Lipsia si dispera: riportata la lesione ai legamenti della caviglia Anche il Lipsia perde pezzi. "Xavi ha purtroppo subito una lesione ai legamenti della caviglia sinistra nella partita di Champions League di ieri.

Lipsia-Friburgo 3-1: successo in rimonta per la squadra di Rose Diretta Lipsia-Friburgo di sabato 26 ottobre 2024: formazioni e tabellino.

