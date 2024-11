Ilrestodelcarlino.it - "Bomba nel fiume” a Imola, ma era un tronco

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Sembrava proprio una grossad’aereo della Seconda guerra mondiale, adagiata nel greto delSanterno vicino al ponte della Tosa. Arrugginita come tante che emergono ancora oggi da campi e scavi, forse spostata in seguito alle piene tumultuose dell’ultimo mese. Ma fortunatamente, in seguito alle verifiche, si è rivelato soltanto un falso allarme.SANTERNO TOSA ALLARMELa segnalazione è arrivata nel primo pomeriggio e, vista la forma inconfondibile dell’oggetto, è stata presa molto sul serio. A occhio nudo sembrava proprio una. Così in riva al Santerno sono arrivati protezione civile, carabinieri, esercito e carabinieri per verificare se si trattava davvero di un ordigno bellico risalente all’ultima guerra e di che tipo. Fortunatamente i controlli hanno permesso di appurare che era un pezzo di legno del tutto innocuo.