Ilgiorno.it - "Trovare la forza di reinventarsi quando tutto sembra perduto"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: "Essere qui in carcere rappresenta per me un momento di profonda condivisione umana. La mia storia personale, per quanto diversa, ha molti punti in comune con il percorso che stanno affrontando le persone che ho incontrato qui: la necessità di rialzarsi dopo una caduta, di, didentro di sé laper ricominciare.nel 2005 ho perso entrambe le gambe avrei potuto arrendermi alla disperazione. Invece, ho scoperto che dentro di noi esiste unastraordinaria, che si manifesta proprio nei momenti più bui. È quellache ti permette di guardare oltre l’ostacolo, di immaginare un futuro diverso e di lottare per raggiungerlo". L’atleta paralimpica delle Fiamme Azzurre, senatrice della Repubblica e scrittrice Giusy Versace ha presentato il suo libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque“ nel carcere di Bollate.