Trent’anni fa usciva MTV Unplugged in New York testamento musicale dei Nirvana

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: È il primo novembre 1994 quando MTVin New, album dal vivo dei, viene distribuito dalla Geffen Records. Si tratta della registrazione del concerto acustico che la band ha tenuto il 18 novembre 1993, parte della seriedi MTV. Alla performance, quel giorno, hanno preso parte anche il chitarrista Pat Smear (già turnista durante il tour di In Utero), la violoncellista Lori Goldston, e i fratelli Curt e Cris Kirkwood dei Meat Puppets. Il disco è, in qualche modo, postumo; Kurt Cobain è stato ritrovato senza vita qualche mese prima, la mattina dell’8 aprile e, da allora, il gruppo non esiste più. Alex Coletti, executive del canale televisivo, dirà: «Quando lo abbiamo registrato, non era certo concepito per essere l’ultima cosa che facevano. Era pensato come un’altra cosa in una lunga e splendida carriera.