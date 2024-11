The Substance: 5 curiosità sull’horror femminista di Demi Moore - È arrivato nelle sale cinematografiche il giorno di Halloween, a ribadire il suo essere un horror e l’intenzione di non permettere agli spettatori di tornare a casa senza almeno un po’ di mal di stomaco. Ma in The Substance, il film diretto dalla regista francese Coralie Fargeat – insignito del premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2024 – è molto più di uno splatter. È una pellicola femminista che ci invita a riflettere (anzi ci costringe a farlo) sull’ossessione per la perfezione e la paura di invecchiare. Grazie anche alla splendida interpretazione di Demi Moore e della promettente Margaret Qualley. E se trama e scenografia sono ben visibili in sala, ecco qualche segreto dal backstage. 1. Demi Moore era del tutto inattesa La regista Coralie Fargeat ha rivelato alla rivista People che la scelta di Demi Moore non è saltata per un soffio. Dilei.it - The Substance: 5 curiosità sull’horror femminista di Demi Moore Leggi tutto su Dilei.it (Dilei.it - venerdì 1 novembre 2024)- È arrivato nelle sale cinematografiche il giorno di Halloween, a ribadire il suo essere un horror e l’intenzione di non permettere agli spettatori di tornare a casa senza almeno un po’ di mal di stomaco. Ma in The, il film diretto dalla regista francese Coralie Fargeat – insignito del premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2024 – è molto più di uno splatter. È una pellicolache ci invita a riflettere (anzi ci costringe a farlo) sull’ossessione per la perfezione e la paura di invecchiare. Grazie anche alla splendida interpretazione die della promettente Margaret Qualley. E se trama e scenografia sono ben visibili in sala, ecco qualche segreto dal backstage. 1.era del tutto inattesa La regista Coralie Fargeat ha rivelato alla rivista People che la scelta dinon è saltata per un soffio.

